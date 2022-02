Storia e tradizioni dell’Etiopia con Rosa Parks

’Incontri in Etiopia - Storia, cultura e spiritualità’ è il titolo dell’incontro promosso dall’Associazione Rosa Parks e in programma domani alle 17.30 nella sede della Chiesa Evangelica Battista, in via Piave a Grosseto. Interverrà il professore Giuseppe Mainardi, insegnante nelle scuole superiori, che ha lavorato per molti anni in Africa. Mainardi condividerà con i partecipanti all’eventi alcuni incontri e storie vissute in un grande paese africano come, appunto, l’Etiopia. La riunione di domani pomeriggio sarà introdotta da Claudia Angeletti, presidente dell’Associazione Rosa Parks.

Per informazioni si può scrivere agli indirizzi mail assorosaparks@gmail.com o lucamnegro@gmail.com. In alternativa i può telefonare al numero 331 1211377. L’appuntamento può risultare utile per conosce un mondo del quale si parla poco anche sugli organi di informazione.