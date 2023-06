Stop all’alcol dalle 21 alle 6 Nuovo regolamento Ed è subito polemica

Approvata in Consiglio comunale la modifica del regolamento di polizia urbana, la quale introduce strumenti volti a rafforzare la sicurezza della città e la vivibilità dei territori, nel rispetto del decoro urbano. La modifica del Regolamento estende il divieto di vendita, e vendita per asporto, delle bevande alcoliche dalle 21 alle 6, anche nell’area compresa tra le vie Buozzi, Trieste, Mameli, Sonnino, Bonghi, Lanza, Manetti, Porciatti e Tripoli, oltre che nella zona già normata del centro storico. La modifica allinea, inoltre, il sistema sanzionatorio previsto, per le medesime fattispecie di violazione, nel Regolamento per il decoro del centro storico con le violazioni che si introducono nel Regolamento di Polizia Urbana. "Una misura stringente ma necessaria – commentano il primo cittadino Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale – considerato che la vendita al dettaglio e per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche può determinare o comunque agevolare atteggiamenti molesti e favorire comportamenti lesivi della vivibilità urbana". Ma l’opposizione è critica. "Dopo sette anni di governo questo è quanto sono riusciti a partorire sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza a fronte dei grandissimi disagi con i quali quotidianamente, e non solo di notte ma anche di giorno, devono confrontarsi coloro che abitano e lavorano in quella parte della città – inizia Grosseto Città Aperta –. D’altronde non si fa altro che rendere permanente, introducendola nel regolamento di polizia urbana, una restrizione che già in passato era stata temporaneamente applicata con ordinanze straordinarie. In altre parole ciò che fino a ieri era emergenza da oggi sarà l’ordinario. Una misura che costituisce a tutti gli effetti una dichiarazione di impotenza, e incapacità, da parte dell’amministrazione". La minoranza aggiunge: "Si tratta di una resa senza condizioni al dilagare del degrado, ovvero il fallimento della politica che si accontenta di tappare i buchi senza fare ciò che le compete: prendere in mano i problemi. Servirebbe un coinvolgimento dei commercianti, degli abitanti e delle varie realtà sociali del quartiere. I i trenta milioni per la rigenerazione urbana, che il Comune ha perso, avrebbero potuto essere impiegati per la riqualificazione di palazzo Cosimini e di via Roma. Magari attraverso la rigenerazione, di concerto con le rispettive proprietà".