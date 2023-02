Stop al 110%, scatta l’allarme rosso "Ora a rischio vero 40mila imprese"

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri e già in vigore, vieta la cessione dei crediti e le sconto in fattura e blocca le operazioni di acquisto dei crediti incagliati da parte degli enti locali, fermando, di fatto, immediatamente il mercato. "Ci uniamo al grido di allarme lanciato dal nostro presidente nazionale Dario Costantini – dice Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto – perché questo vero e proprio blitz del governo mette a rischio il futuro delle 40mila imprese della filiera delle costruzioni". "Si tratta di imprese che hanno lavorato in osservanza di una legge dello Stato – aggiunge Bramerini -, facendo lo sconto in fattura perché era una possibilità prevista dalla normativa vigente. Si sono messe in gioco, hanno pagato i materiali, eseguito i lavori con tutte le difficoltà legate alle norme che in corso d’opera sono cambiate in continuazione, non sono state pagate, e adesso rischiano la chiusura". In sintesi, sono esclusi dal blocco soltanto i lavori in corso e per i quali era già stata presentata la Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata. "Il governo Meloni in pieno delirio di onnipotenza ha appena approvato un decreto per far fallire migliaia di imprese". Dice invece Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

"Quello che è sconvolgente è che fino ad oggi esponenti della maggioranza, avevano promesso acquisti da parte degli enti locali".. "Avevamo chiesto al Governo di affrontare in modo urgente, responsabile e serio il problema del blocco della cessione dei crediti da bonus edilizi. – afferma Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto –E invece ha scelto di dare il colpo di grazia. Confartigianato ha manifestato da subito la propria contrarietà alla misura che rischia di danneggiare in modo irreversibile l’intera filiera dell’edilizia. Non possiamo permettere che questo avvenga".