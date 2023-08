"Stop ai contributi per i vari ambulatori"

Mozione per l’azzeramento temporaneo del contributo relativo alle spese per l’utilizzo degli ambulatori di Grilli, Giuncarico e Castellaccia da parte dei medici di medicina generale. L’ha presentata Andrea Maule dell’opposizione in Consiglio. "La situazione dei medici di medicina generale sul comprensorio di Gavorrano desta preoccupazione – dice – I gavorranesi saranno chiamati a scegliersi un altro medico tra quelli già presenti sul territorio o nei territori immediatamente limitrofi a Gavorrano. Una delle poche certezze in questa fase di riorganizzazione del servizio è che gli ambulatori di Grilli, Giuncarico e Castellaccia saranno di fatto chiusi in attesa che l’Asl individui nuovo personale medico che sostituisca Bicci. Chiediamo al sindaco Stefania Ulivieri di sospendere provvisoriamente le disposizioni contenute nella Delibera numero 8 - chiude Maule – dove si è stabilito che le tariffe dei medici di medicina generale devono corrispondere allo stesso Comune a titolo di "rimborso spese"".