Stilettate del Pd alla giunta: "Azienda speciale nel caos"

"Che ne sarà dell’Argentario?". Il Pd perplesso sulle vicende che interessano l’Azienda Speciale del Comune che nei giorni scorsi ha visto le dimissioni di uno dei membri del consiglio di amministrazione, Cecilia Costagliola, e anche su altri argomenti dopo un anno dalle elezioni della giunta Cerulli.

"Una giunta che ha sbandierato sin da subito la necessità e l’urgenza di costituire una azienda municipalizzata – dice il segretario dem Guido Dubbiosi – che si occupi di gestire direttamente la stragrande maggioranza dei servizi al cittadino e al turista, finanziata inizialmente con uno stanziamento di bilancio di circa 500mila euro e che, dalla sua costituzione ad oggi, ha già visto ben due defezioni nel Cda. Scelte oculate o imposizioni dall’alto? Resta il fatto che il dramma che riguarda l’Ama è sotto gli occhi (e dentro le tasche) dei contribuenti, ma sicuramente tra una defezione e l’altra sistemerà tutti i problemi".

Sull’ex Aeronautica, "si sente tanto parlare dell’ex deposito come volano del futuro dell’Argentario per tutto: dalle scuole agli uffici comunali – prosegue Dubbiosi –, dalla Casa del popolo alle sale da ballo, dai musei dedicati a Raffaella Carrà al campo sportivo, dai parcheggi alle case popolari, dal polo universitario all’area verde. Peccato che, operativamente e urbanisticamente parlando, quella zona è ancora una mosca bianca e i locali al suo interno sono stati assegnati provvisoriamente a diverse associazioni, sulla base di un bando datato maggio 2018, facendosi oltretutto carico della loro manutenzione. Servirà tempo, ma nel frattempo siamo veramente sicuri che sia tutto in regola?". Riguardo la costruzione della nuova Casa della Salute nei locali di via Barellai, "il progetto è stato seguito dalla passata amministrazione – sottolinea Dubbiosi – e dalla Asl e finanziato con i fondi del Pnrr. È appena iniziata e garantirà un nuovo servizio per la salute dei nostri concittadini. Che ne sarà del progetto di riqualificazione di via Barellai fronte mare e della costruzione del porticato dove attualmente sono presenti le pescherie? Ci auguriamo che questo progetto non finisca nel dimenticatoio".