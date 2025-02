"Stiamo studiando un quartiere green. E aspettiamo risposte"

La sua "pazza" (ma poi nemmeno troppo) idea è quella di realizzare in Maremma il primo quartiere green energy. "Abbiamo dimostrato – dice Biserni – in oltre 20 anni di attività di Ecogeo che i nostri progetti hanno basi solide, risparmi concreti e realmente abbattono le emissioni inquinanti in atmosfera. Insomma le tecnologie che mettiamo in campo e che si basano sulle rinnovabili funzionano, perché quindi non andare oltre e pensare a un quartiere costruito come abbiamo costruito una palazzina?". A Grosseto un esempio Green c’è, si chiama "Convivere" dove la struttura, appunto, convive con l’ambiente. Biserni ha dunque alzato l’asticella. "La proposta l’abbiamo fatta ai Comuni – dice –, ma non abbiamo ricevuto una risposta. Non abbiamo trovato ancora un amministratore che ci dice ’prendiamoci per mano’ e portiamo a termine questo progetto". Per ora il più grande impianto realizzato dallo studio grossetano è a Sperlonga, circa 50 appartamenti, con 4 centrali geotermiche. Qui l’impianto è stato studiato per poter fornire il 100% di riscaldamento, raffrescamento / deumidificazione ed acqua calda. "L’Italia – dice Biserni – ha un potenziale di energia geotermica estraibile che si stima valga tra i 500 milioni e i 10 miliardi di tonnellate di petrolio equivalente. Basterebbe estrarre una piccola quantità di quell’energia per soddisfare tutta la domanda interna".

N.C.