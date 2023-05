Stefano Palmieri ancora in trionfo Primo agli Open nel Regno Unito

Stefano Palmieri non si ferma e vince i "The G4D Open" nel Regno Unito. L’atleta azzurro non è nuovo alle grandi sfide: da 21 anni non vedente a seguito di un incidente che gli ha procurato il distacco totale dei nervi ottici, ha fatto della sua nuova vita un esempio di resilienza, una prova di forza e coraggio che anno dopo anno lo ripaga in ogni cosa che intraprende. Stefano balla latino americano, suona la chitarra, va in bicicletta, corre, fa nuoto, un babbo presente e attento e un marito e figlio impeccabile, con quella sua carica speciale e contagiosa. Ma nel golf, la sua passione sportiva nata da non vedente, è ormai un riferimento nazionale e mondiale. Al suo debutto di golf, nel 2013, in uno sport che non conosceva da vedente, aveva conquistato un terzo posto di categoria, che faceva ben sperare per il futuro, ed infatti dopo soli due anni, era diventato il numero 1 al Blind Open d’Italia. Da lì una carriere sportiva in ascesa con grandi risultati ottenuti: nel 2016 primo al Japan Blind Open, nel 2017 al British Blind Open e al Irish Blind Open, nel 2019 di nuovo al British Blind Open, nel 2022 al Dutch Open e adesso un risultato clamoroso, primo al The G4D Open di Golf al Woburn (Regno Unito). E ormai Stefano è entrato nella storia del Golf internazionale e porta alta la bandiera italiana nel mondo. " Un risultato grandioso – dice il sindaco Benini– frutto del suo impegno, tenacia e professionalità sportiva. Stefano non si stanca e spingere al massimo la sua determinazione nei confronti della vita. A lui va il mio affetto e i complimenti di tutti noi e di tutta la città". "E’ stata un’emozione fortissima – esulta –. Mi sono sentito un professionista su un campo meraviglioso dove ogni colpo era fondamentale. Sono stati 3 giorni di gara indimenticabili"