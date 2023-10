Stefanini: "Ponte dell’Acquanera completamente dimenticato"

"C’è un ponte che sta lì da più di due secoli. Oggi è confine tra due comuni e province, unisce le due sponde del fosso dell’Acquanera in quel di Montioni. Tra 700 e 800 aveva anche funzioni di diga a servizio della produzione dell’allume, ai tempi di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella di Napoleone che era anche la proprietaria. Adesso è completamente lasciato nel degrado". Inizia così Marco Stefanini dell’associazione La Duna. "Comunque il ponte, nel suo genere, è unico nel nostro territorio che poi sarebbe anche compreso in quel Parco di Montioni che vide faticosamente la luce nel 2009 per svanire poco dopo. Purtroppo alcune strutture sono già crollate, altre sono sulla buona strada per seguirle. Il 90% degli edifici del villaggio è divorato dalla vegetazione e nemmeno le strutture più moderne che avevano funzioni turistiche se la passano meglio. Ma la famosa "Area protetta regionale" nascerà - chiude - prima o poi a sostituire quell’Ente nato e subito morto".