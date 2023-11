Stefanini: "Degrado e abbandono dietro al Magma. Perché?"

"Ci sono delle zone di Follonica completamente dimenticate". E’ la denuncia che compare sui social della città del Golfo, in un "gruppo" molto attivo, il "Golfo di Follonica". E’ Marco Stefanini, ambientalista e politico di lungo corso di Follonica, a denunciare lo stato di abbandono che regna, ormai da tempo dietro al Magma.

"In quella zona il Comune organizza visite – inizia Stefanini – ma anche eventi, passeggiate e anche concerti ed eventi per il centenario". Stefanini prosegue: "Purtroppo quella dovrebbe essere una zona di pregio, dietro al teatro e al museo, che sono il fulcro attorno a cui fanno girare tutta la cultura della città del Golfo, ma l’abbandono regna sovrano. C’è sporcizia e incuria totale in un luogo che dovrebbe essere la cartolina della città". Proprio in quella zona sono stati dipinti alcuni murales. "Ai piedi di quei bei disegni – chiude Marco Stefanini – c’è una cassetta rugginosa. Come mai tanta incuria? Sarebbe opportuna una bella ripulitura".