Stasera su Tv9 intervista da non perdere all’ex sindaco ed ex magistrato De Magistris

Stasera su tv9 alle 21.15 andrà in onda la rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi. Ospite l’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, per 10 anni, Luigi De Magistris. Un incontro per presentare il suo libro "Fuori dal Sistema", dove racconta la sua vita di giovane pubblico ministero, le difficoltà incontrate nel fare il suo lavoro a Catanzaro e poi anche a Napoli, la sua uscita dalla Magistratura e anche le pagine più interessanti della sua vita politica che lo ha portato, con 500.00 preferenze al Parlamento Europeo e poi a sindaco di Napoli "per amore della sua città"’e tanto altro ancora. Da non perdere perché De Magistris non ha omesso né nomi né fatti specifici relativi alle indagini.