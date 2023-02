Stanziati 125mila euro per la riqualificazione dei percorsi pedonali

Percorsi pedonali riqualificati. Questo uno degli aspetti più rilevanti che la giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi dando il via libera a una serie di interventi che riguardano più tragitti per pedoni. In molti in paese hanno accolto questo provvedimento con soddisfazione e c’è chi ricorda la scalinata di via della Palestra.

Ormai lanciata verso la fine della legislatura, la giunta pone la massima attenzione su un aspetto del capoluogo da non sottovalutare e che consentirà di agevolare quegli spostamenti a piedi necessari in una realtà articolata su diversi piani come è Gavorrano. E allora ecco l’elenco degli interventi che si intende compiere, impegno di spesa intorno ai 125.000, e che vedono la scalinata di via della Palestra, quella che collega i parcheggi della Circonvallazione con il centro, che sarà interessata da restyling ma soprattutto da una rinnovata illuminazione notturna. Anche via della Rocca sarà oggetto di una serie di opere murarie accompagnate dalla posa in opera di nuovi punti luce per rendere il passaggio notturno più sicuro. Anche se non sembrano inerenti a questo specifico intervento, la giunta comunale ha dato il via libera anche alla sistemazione di alcune aiuole che quindi andranno ad abbellire i suddetti percorsi pedonali.

Roberto Pieralli