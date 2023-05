Standing ovation Bollani, serata di note magiche

La magia della musica, del talento puro e della passione ha travolto i mille spettatori del teatro Moderno di Grosseto mentre Stefano Bollani – straordinario pianista candidato ai David di Donatello nella sezione compositore per "Pataffio"– ha regalato il meglio di sé per due ore.

E’ stato un evento che sarà ricordato a lungo in città: sold out pochi giorni dopo l’annuncio del concerto, Piano Solo è stato organizzato da Castagneto Banca 1910 e Agimus Grosseto.

Più che un tradizionale concerto al pianoforte, è stato un omaggio all’arte dell’improvvisazione. Nel momento in cui Stefano Bollani è salito sul palco per il suo one man show, è accaduto di tutto. Niente scaletta, nessun programma di sala a cui aggrapparsi per seguire il succedersi dei brani.

Si è passati così dalle sue composizioni a Carosone, dal jazz ai ritmi brasiliani, con improvvise incursioni nel pop o nel repertorio italiano degli anni Quaranta.

In questo vero e proprio flusso di coscienza musicale, il riso e l’emozione si sono mescolati. Una sola cosa è stata certa: alla fine del concerto il pubblico ha deciso il bis restituendo a Bollani con un lunghissimo applauso tutto l’entusiasmo che era stato capace di diffondere al Moderno.

Un bis altrettanto improvvisato: Bollani ha chiesto al pubblico dieci canzoni da eseguire e poi, tornato al pianoforte, ha regalato un "nastro" di musica dove i dieci motivi si sono fusi, rincorsi e alternati senza mai perdere la loro identità e rimanendo incredibilmente riconoscibili. E stiamo parlando – ad esempio – di brani tipo "Lady Oscar", "La Stangata", "Bohemian Rapsody", "Heidi". Tutto tranne che un qualcosa di omogeneo, insomma. Ma Bollani, da grande qual è, ha reso possibile l’impossibile.

Soddisfatti ed emozionati anche gli organizzatori del concerto Gloria Mazzi direttore artistico di Agimus e Fabrizio Mannari direttore di Castagneto Banca 1910.

Insieme alla musica è stato raggiunto anche l’obiettivo solidarietà: l’intero ricavato della serata, 11.380 euro, è stato suddiviso tra l’Ail di Grosseto e quella di Siena e per progetti di ricerca nell’ambito della cura al tumore.