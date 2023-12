Stamani si riunisce il Consiglio comunale. All’ordine del giorno anche le aree Peep e Pip

In attesa della nomina del nuovo segretario del Comune di Monte Argentario, il consiglio comunale è convocato per oggi alle 9. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del nuovo regolamento sulla commissione Pari opportunità e una mozione dell’opposizione sullo stesso argomento, anche l’approvazione del documento unico di programmazione 202426, l’istituzione per la consulta comunale per l’edilizia e l’urbanistica, gli indirizzi generali per le nomine di rappresentanti del Comune in enti, aziende, società e istituzioni nel mandato amministrativo 2023-2028, la revisione periodica delle partecipazioni, il piano di zona Peep e Pip, la determinazione del compenso del revisore unico dei conti della costituenda azienda speciale del Comune di Monte Argentario e l’approvazione del nuovo regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.