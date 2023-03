Stalking e ricatto sessuale, sei commercianti finiscono nei guai

Sembrava una semplice lite tra commercianti. Tutto successe nell’agosto scorso, un litigio che sarebbe nata dopo settimane di offese, minacce, dispetti e chiacchiere. Ma la situazione era ben diversa. Ieri, il pm Federico Falco, ha chiuso le indagini su una storia che ha mille sfaccettature: litigi, stalking e ricatti tra una commerciante di 43 anni da una parte e cinque colleghi dall’altra. Ci sono state infatti denunce incrociate, quelle presentate nei mesi scorsi ai carabinieri che si sono poi trasformate, dopo le indagini svolte, in capi di accusa. I sei infatti sono tutti indagati ma anche parte offese. I loro rapporti non idilliaci li avrebbero portati a commettere reati di stalking, diffamazione, revenge porn (accuse che la Procura contesta alla 43enne);stalking e lesioni invece, sono i reati contestati ai cinque commercianti, tre donne e due uomini. La vicenda corre infatti su due binari che alla fine si intrecciano: due tra i sei negozianti avrebbero avuto una relazione: la donna di 43 anni e l’uomo di 52. Relazione che, una volta finita, si sarebbe trasformata in un incubo per l’uomo, che ha fatto iniziare tutta la vicenda. La donna infatti avrebbe divulgato le foto intime dell’ex amante ai colleghi che avevano il negozio vicino. Ma anche loro, secondo la denuncia della donna, l’avrebbero offesa in più di una occasione.