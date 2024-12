Stalking e minacce. Aggredisce un anziano

Prima lo minacciò e poi gli sferrò un pugno in pieno volto. Considerava quell’uomo di 76 anni un nemico e quando lo vide in strada, insieme ad altre persone, passò all’azione colpendolo in maniera violenta. L’uomo, un 57enne di Orbetello, era stato arrestato qualche tempo prima, dopo che era stato denunciato per stalking dalla direttrice di un supermercato dove si serviva. Secondo lui era stato il figlio dell’anziano a convincerla a denunciare l’uomo. E da quando era tornato libero, aveva cominciato a perseguitare e a minacciare tutta la famiglia. Il 57enne, dopo l’aggressione, era andato in un bar e si era comportato come se nulla fosse successo. I carabinieri lo stavano cercando e lo avevano trovato a sedere. Lui però non aveva saputo dare una spiegazione su quanto accaduto, voleva solo essere lasciato in pace. Ma lo hanno incastrato i filmati delle telecamere della videosorveglianza che avevano ripreso l’aggressione. In un altro procedimento l’uomo era stato comunque dichiarato incapace di intendere e volere. Quando aveva iniziato a tormentare la famiglia dell’uomo, che riteneva essere stato la causa del suo arresto, la situazione era degenerata quale pomeriggio in strada. Qualche giorno prima aveva incrociato il 76enne, mentre andava a buttare la spazzatura e gli aveva fatto il gesto delle corna. Il 57enne, difeso dall’avvocato Francesca Carnicelli, è stato rinviato a giudizio per stalking, lesioni e minacce. Sottoposto a perizia psichiatrica, è stato dichiarato totalmente incapace di intendere e volere. Per questo è stato assolto dal giudice Giuseppe Coniglio che ha disposto la misura di sicurezza in un Rems. Comunque, in attesa che ci sia posto nella struttura, l’uomo è sottoposto alla sorveglianza vigilata.