"Stagione turistica deludente a Pitigliano: il Comune dovrebbe ascoltarci"

Per ora sono 85 ma il numero dei commercianti pitiglianesi firmatari della lettera rivolta al Comune è destinato ad aumentare. La petizione vuole essere una riflessione sul difficile momento che vive il turismo nel territorio pitiglianese.

"Come commercianti e operatori impegnati nei servizi di ristorazione e accoglienza di Pitigliano, in questi primi giorni di agosto di una stagione non esaltante dal punto di vista delle presenze nel nostro territorio, vogliamo esprimere la nostra preoccupazione sull’andamento turistico che fa emergere alcune considerazioni– scrivono –. Siamo convinti che in questa stagione, in termini di programmazione e di realizzazione eventi, si poteva fare di più; non tanto in quantità, quanto in qualità, soprattutto coinvolgendo chi, in questo settore, ha investito e dà lavoro a decine e decine di persone. Molti, tra noi operatori, hanno avuto la percezione che il proprio parere non fosse necessario e quindi inutile da ascoltare".

I commercianti lamentano anche una scarsa condivisione. "L’assenza di un progetto – dicono ancora – può mettere a rischio parecchi posti di lavoro e la sopravvivenza stessa delle nostre aziende. Un distacco tra Amministrazione e commercianti non giova a nessuno. Non è alzando muri di fronte alle diverse visioni che raggiungeremo lo scopo che, invece, speriamo di avere in comune: risollevare le sorti turistiche e di conseguenza generali di Pitigliano".

I commercianti vedono il rischio concreto che Pitigliano diventi un luogo dove i turisti passano velocemente. Per invertire la rotta i commercianti chiedono per l’autunno un’assemblea aperta a tutti gli operatori e a tutti i cittadini.