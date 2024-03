Stagione turistica al via. Nel week-end apertura ufficiale con la "Granfondo" di ciclismo

Il week-end del 23 e 24 marzo sarà quello della prima vera apertura stagionale. Il turismo sul promontorio e su tutta la Costa d’Argento parte di prepotenza dal prossimo fine settimana: se in Feniglia spunta la scultura di un gorilla alta tre metri e la gente inizia a frequentare le spiagge, all’Argentario la stagione si apre con il turismo legato allo sport. Domenica arriva infatti la Granfondo, con centinaia di ciclisti che scatteranno su mtb dalle 9,30 di mattina, colorando sia il paese di Porto Santo Stefano che i sentieri più belli del territorio. Un evento che porta sempre con sé grande partecipazioni e anche tante presenze nelle poche strutture alberghiere già aperte, anche se molte delle quali apriranno la loro stagione dai primi di aprile. Fin ad arrivare al week-end pasquale, quando saranno invece le regate di Pasquavela a catalizzare non solo lo specchio acqueo dell’Argentario, ma anche la piazza delle Meraviglie e le aree limitrofe, portando decine e decine di velisti su tutto il territorio. In questi giorni sono spuntate sul piazzale dei Rioni anche delle giostre – per la verità criticate soprattutto dagli esponenti del Pd – mentre anche la viabilità, con l’arrivo dei villeggianti, cambia in base alle esigenze. Da sabato 23 entrano infatti in vigore tutte le Ztl a Monte Argentario, con l’avvicinarsi delle festività pasquali e della stagione di maggior afflusso turistico. Da sabato 23 e per i giorni di 24, 29, 30, 31 marzo; 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, aprile; 1, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, maggio; 1, 2, 8, 9, 15, 16 giugno le Zone a Traffico Limitato di Porto Santo Stefano e Porto Ercole saranno così attivate e disciplinate: Zrl Corso Umberto I in Porto S. Stefano, l’accesso (varco 1 e 2) sarà consentito esclusivamente ai veicoli che esporranno l’autorizzazione valida per il rispettivo varco (bollino rosso per i residenti in Corso Umberto e verde per autorizzati) dalle 18 alle 2 di tutti i giorni. Ztl Pilarella in Porto Santo Stefano, i varchi 1 e 2 resteranno chiusi per i non autorizzati dalle 11 alle 20 di tutti i giorni. Ztl Porto in Porto Ercole, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi, dalle 18 alla mezzanotte di tutti i giorni. Come ogni anno le Ztl resteranno poi attive per tutta la stagione estiva.

Andrea Capitani