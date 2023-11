Stagione tra luci e ombre. Meteo ok, ma i permessi?

Le previsioni meteo dei prossimi giorni potrebbero essere favorevoli per l’Amiata, che tradotto vuol dire neve e temperature pungenti per almeno 10 giorni. Sono però, appunto, previsioni la speranza è che siano confermate. Non è escluso che nella giornata di oggi si possano veder cadere i primi fiocchi di neve della stagione e questo porta un’ondata di ottimismo tra gli operatori del settore turistico che vedono sempre più vicino l’inizio della stagione. Pensare però che questa condizione possa essere la base per iniziare a preparare le piste da sci in previsione del Natale è forse troppo, anche perché chi conosce l’Amiata sa che in pochi giorni, soprattutto in questa stagione, si può passare da temperature sotto lo zero a temperature di gran lunga al di sopra dello zero, vanificando dunque tutti gli sforzi compiuti. Questa però è tutta teoria, in pratica sulla montagna grossetana c’è ancora da sciogliere il nodo delle autorizzazioni che il comune di Abbadia San Salvatore dovrebbe rilasciare alla società Ais. La questione riguarda il versante senese dell’Amiata, ma questa calma piatta, a poche settimane dall’inizio della nuova stagione sciistica preoccupa molto anche la società Isa Impianti che gestisce gli impianti dell’Amiata grossetana e che proprio con Ais ha firmato nel 2021 la convenzione per lo skipass unico. Insomma pensare che l’Amiata sia divisa è nella mente ormai di poche persone, ciò che accade su un versante si ripercuote anche sull’altro. Nessuno, almeno per ora, su questa vicenda si sbilancia, anche se voci di corridoio si rincorrono e quelle più ottimistiche lasciano intendere che tra oggi e domani il nodo autorizzazioni si dovrebbe sciogliere. La speranza generale, dunque anche quella di Isa Impianti, è che la documentazione inoltrata nei giorni scorsi da Ais al Comune senese e adesso al vaglio dell’ufficio adibito al rilascio delle autorizzazioni sia esaustiva e completa. Il Comune di Castel del Piano, in questa fase così incerta non è stato a guardare. Il sindaco Michele Bartalini nell’ultimo consiglio comunale ha spiegato che "Se Ais e il comune di Abbadia San Salvatore non troveranno una soluzione nel breve – ha ricordato il primo cittadino di Castel del Piano – per evitare il problema della convenzione in essere tra le due società, ci attiveremo con un’ordinanza di apertura alla Isa, aiutando così a superare l’impasse che si è venuto a creare".

Nicola Ciuffoletti