"Stagione sotto le aspettative a Grosseto? Arriva il questionario online"

Una stagione turistica sotto le aspettative, anche se forse non per tutti, e la domanda su cosa abbia influito su questo calo. Sono i molti interrogativi che operatori, politica e associazioni di categoria si stanno ponendo in questi giorni. Per questo Confesercenti ha ideato un questionario online, che potrà essere compilato da tutti, soci e non, per capire cosa, secondo gli operatori, non abbia funzionato. Questione di prezzi? Un’offerta turistica meno attrattiva? I turisti c’erano ,ma spendevano meno? Mancata promozione del territorio? Sono alcune delle domande su cui gli operatori potranno esprimere il proprio parere. "Dobbiamo interrogarci su quale turismo e quali politiche di sviluppo sono congeniali al nostro territorio – afferma il direttore Confesercenti Andrea Biondi –. Molte sono le voci che si sono levate durante queste settimane estive sul tema, ma in qualità di associazione di categoria del commercio e turismo non possiamo non tentare di dare un contributo strutturato all’analisi, dando la voce non ai singoli operatori turistici, ma a tutte le attività produttive che direttamente o indirettamente sono legate ai numeri ed i comportamenti dei flussi turistici della Maremma".

Il sondaggio sarà online sino al 15 settembre, con un minimo impegno di pochi minuti, potrà essere compilato da tutti gli operatori del territorio, associati o meno, per raccogliere dati reali dal punto di vista delle attività produttive. "Il sondaggio online, oltre ad una visione generale, permetterà anche di avere una fotografia sul livello di soddisfazione rispetto ai risultati raggiunti e sulle criticità nell’estate ormai in conclusione, suddivisa per categoria di attività produttiva, e zona geografica".