Stagione positiva. Olio, cresce la richiesta su tutti i mercati. Export da 137 milioni

La Maremma è terra di olivicoltori. Si stima che sul territorio provinciale siano circa 7mila le aziende olivicole e se è vero che all’intero ci sono compresi tutti, dai proprietari di pochi olivi alle grandi aziende, è pur vero che il dato qualifica il territorio come uno dei principali in tutta la Toscana a vocazione olivicola, con circa 20mila ettari di oliveti in produzione. I dati, confermati da Coldiretti, parlano di un settore agricolo in crescita anche grazie al recupero di piante abbandonate o a nuovi impianti. Risulta invece essere altalenante la produzione di olio con una media, negli ultimi 4 anni, di circa 20mila quintali diretti, in gran parte, verso il percorso della certificazione Toscano Igp e verso i mercati stranieri in particolare Stati Uniti. L’export dell’olio che rappresenta la stragrande maggioranza del fatturato delle aziende grossetane oggi vale 137 milioni su un totale di 185 milioni, dato quest’ultimo che rappresenta il totale di cibo maremmano esportato nel mondo. Numeri quelli della produzione di olio che però non soddisfano la richiesta. Lo spiega Simone Castelli, presidente di Coldiretti Grosseto.

"L’attuale produzione di olio extravergine di qualità non riesce a soddisfare una domanda crescente – dice –. Sono sempre di più i consumatori che cercano uno stile di vita alimentare orientato verso prodotti e cibi più salutari e naturali che si identificano con la dieta mediterranea". Parlando dell’ultima campagna di raccolta delle olive, è stata migliore rispetto alle aspettative. "A livello regionale abbiamo registrato un calo di produzione sensibile – prosegue –, ma nella nostra provincia invece la raccolta delle olive è a macchia di leopardo. E’ stata contraddistinta dalla disomogeneità di zone, questo perché i fenomeni meteorologici hanno influenzato pesantemente la raccolta. In generale per l’agricoltura è stata una stagione severa, ma dobbiamo iniziare a fronteggiare queste stagioni come fossero l’ordinarietà, detto ciò la campagna olivicola in Maremma è stata difficile ma meglio di altre zone regionali, l’olio che stiamo assaggiando invece è di grande qualità".

Abbastanza soddisfatto della campagna olivicola è Fabrizio Filippi, presidente dell’Olma di Braccagni. "Siamo soddisfatti, Olma ha lavorato 7mila quintali in più di olive rispetto allo scorso anno". Il 2023 segna il boom degli oliveti intensivi che si stanno moltiplicando anche in Maremma. Si tratta di coltivazioni con una densità d’impianto superiore a quella tradizionale (da 500 a 2.000 piante per ettaro), che richiedono irrigazione e che – soprattutto se si utilizzano varietà spagnole – permettono una raccolta meccanizzata delle olive. Il progetto più grande è quello di ArteOlio, società fondata a Grosseto nel 2019, proprio per produrre olio italiano da coltivazioni superintensive, con varietà anche e non solo spagnole. "Credo che possano coesiste sia produzioni intensive che tradizionali – conclude Castelli – mi auguro che entrambe le produzioni possano trovare spazio nel mercato". "La richiesta di olio certificato Toscano sta crescendo e gli oliveti intensivi con varietà toscane credo possano essere una risposta a questa richiesta del mercato – conclude Filippi –. Sulle varietà spagnole, con cui non è possibile fare olio certificato Toscano, ho forti dubbi".