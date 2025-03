Stabilimenti balneari cercano cuochi e baristi

Stabilimento balneare a Principina a Mare cerca da fine maggio a metà settembre una cuoca con esperienza (turno per pranzo per la spiaggia, dalle 10 alle 15), due bariste con esperienza (turni continuati, uno dalle 7.30 alle 14.30 e uno dalle 13.30 alle 20.30, preferibile minima esperienza di cocktails di base), e addetta alla reception con almeno minima esperienza e conoscenza lingua inglese (art time dalle 8 alle 13.30 o dalle 13.30 alle 19, orari su turni a rotazione da fine maggio a metà settembre). Stabilimento balneare a Marina di Grosseto cerca un aiuto cuoco/a con esperienza (due mezze giornate di riposo, turno spezzato). Per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 - 416375.