Squadra che vince non si cambia Petrucci conferma la sua giunta precedente

Anche al Comune di Semproniano il nuovo esecutivo si è formato e ha iniziato a lavorare. Il riconfermato sindaco Luciano Petrucci che ha corso da solo in occasione dell’ultima tornata elettorale, ha voluto mandare un messaggio di continuità ai suoi elettori, confermando la giunta della precedente amministrazione comunale. Katia Barzagli e Lucio Leoni sono i due assessori riconfermati. Barzagli è stata nominata anche vicesindaco e ha assunto le deleghe alla polizia municipale, politiche dell’immigrazione, politiche sociali, educative, rifiuti e ambiente. Leoni invece ha in carica le deleghe alle finanze, finanziamenti europei, turismo, cultura, e attività produttive. Il primo cittadino si è tenuto urbanistica, personale, bilancio e protezione civile.

"Con la conferma di Barzagli e Leoni – spiega Luciano Petrucci, sindaco di Semproniano – vogliamo dare un chiaro messaggio di continuità con gli ultimi cinque anni. La scelta di riconfermare i due assessori è duplice, una per l’ottimo lavoro svolto nel precedente mandato, due per una questione di praticità, sono già formati, conoscono la macchina amministrativa e in questa fase essere già operativi fin dal primo giorno può fare la differenza". Petrucci, in occasione della prima seduta consiliare, si è trovato a parlare ai soli consiglieri di maggioranza. "Tutti i banchi del Consiglio Comunale sono occupati dai consiglieri della mia lista – prosegue Petrucci – sono dieci, più io".

Ecco dunque i consiglieri oltre ai due assessori già citati: Valentina Bacci, Lamberto Biondi, Andrea di Salvatore, Gianluca D’Ubaldo, Vincenzo Pirro, Lisa Giuseppina Russo, Paolo Scalabrelli e Danilo Zammarchi. Dopo il breve stop della campagna elettorale, la macchina amministrativa di Semproniano può ripartire e per Petrucci le priorità sono le opere pubbliche.

"Dobbiamo concludere velocemente i lavori che riguardano la piazza di Rocchette di Fazio – spiega il primo cittadino – e poi completare il nuovo campo di calcetto. Abbiamo pronti i nuovi arredi urbani per tutto il territorio comunale ma a causa del maltempo non riusciamo a completare l’installazione". Il maltempo sta compromettendo anche lo sfalcio dell’erba. "Stiamo ricevendo molte segnalazioni da parte dei cittadini – conclude – e li capisco, ma a causa del maltempo non riusciamo a intervenire e dunque portare a termine le operazioni che riguardano il verde pubblico".

Nicola Ciuffoletti