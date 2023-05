Sport, scuola e inclusione Lo sci alpino e le sue potenzialità I progetti che aiutano a crescere

Lo sci è una materia che viene affrontata sul territorio amiatino non solo in inverno. Oltre alla pratica insomma c’è di più, c’è soprattutto la volontà di diffondere i valori che stanno dietro a questa disciplina. Questo sport è stato argomento di un convegno dal titolo "Lo sci alpino non solo gare" che si è svolto nei locali della palestra Body Life di Castel del Piano. L’obiettivo è stato quello di lavorare su una rinnovata proposta sportiva e gli spunti non sono mancati. L’evento è stato promosso da Mirco Pierattoni. responsabile Regionale Pgs degli Sport Invernali con la collaborazione del Comitato provinciale delle Polisportive giovanili Salesiane di Grosseto. Al tavolo sono stati presenti anche il primo cittadino di Castel del Piano, Michele Bartalini e l’assessore allo Sport, Paola Ricci. I lavori si sono aperti con i saluti del presidente provinciale Pgs Matteo Di Marzo e del professore Amedeo Gabbrielli in veste di vice presidente regionale che hanno portato a conoscenza le varie attività delle Polisportive giovanili Salesiane. Gli interventi del primo cittadino e dell’assessore allo Sport invece si sono focalizzati disegnando il quadro turistico della montagna facendo una panoramica sui molti progetti attivi in estate e in inverno. Progetti avviati o da avviare e che permettono di far comunicare l’ambito scolastico con quello sportivo. In questa direzione va ad esempio il progetto in piedi da anni e che prevede l’avviamento allo sci per i ragazzi che frequentano le scuole primarie dei comuni amiatini. Più tecnico e specifico è stato l’intervento di Mirco Pierattoni che ha cercato di approfondire la pratica sportiva sul territorio dal punto di vista dell’apprendimento motorio e tecnico dello "sci alpino". Le qualità e le caratteristiche dello sciatore (discipline "veloci e tecniche": gare e pausa gare) sono state curate da tecnici e preparatori atletici amiatini. Il convegno è stata anche l’occasione per parlare del progetto "Sport inclusione" che terminerà il domenica e che ha visto al suo interno "Neve Amica". "Lo sport forma l’identità e l’amicizia – ha ricordato il professor Stefano Rosini – in quanto il Pgs è partito dallo sport inclusivo per arrivare poi allo sport Integrazione".

Infine l’incontro è stata anche l’occasione per lo Sci club di Castel del Piano di presentarsi.