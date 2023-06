Sport maremmano in lutto E’ morto Palmiro Bosi

Non soltanto Orbetello, ma tutta la Maremma è in lutto per la prematura scomparsa, a 57 anni, di Palmiro Bosi, presidente dell’ Unione Sportiva Orbetello. E’ infatti deceduto all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello, nella tarda serata di domenica, dove era ricoverato per una malattia non curabile, Palmiro Bosi, che da molti anni era il presidente dell’Unione Sportiva Orbetello. La famiglia, nel dare l’annuncio della scomparsa di Palmiro, ringrazia i tanti che già hanno manifestato vicinanza al loro dolore. I funerali si svolgeranno oggi alla 15 nella chiesa parrocchiale di Neghelli. "Chi volesse ricordare il nostro caro Palmiro con un gesto – ha fatto sapere – lo faccia, se vuole, non con fiori, ma con una offerta per la ricerca sul cancro".

Bosi ormai da molti anni era il presidente dell’Us Orbetello. In passato era stato impegnato anche in altre realtà associative e una volta si candidò anche come consigliere comunale. Palmiro Bosi, era titolare, con la famiglia, di un centro medico, in viale Mura di Levante nel centro storico cittadino. E sono in tanti a piangerlo e ricordarlo. Da questi il dirigente dell’Orbetello calcio, Ivan Poccia: "Tu avevi un cuore grande. Non smetterò mai di ringraziarti per quello che hai fatto durante la malattia di un mio parente, per come mi sei stato vicino e per aver cercato in tutti i modi di aiutarmi a capire cosa stesse succedendo durante quella maledetta pandemia che lo ha portato via. Perché chiunque venisse da te trovava un amico, un fratello e ti facevi in quattro per chiunque ne avesse bisogno, anche chi, forse, non lo meritava. Negli anni che ho collaborato con te nell’Orbetello calcio, mi hai insegnato tanto, ma soprattutto mi hai raccontato la storia della società a cui hai dedicato la vita, tempo, denaro, sacrifici perché non eri solo il presidente, tu eri anzi, sarai sempre l’Us Orbetello 1908 ". Anche Valerio Valeri ricorda commosso Palmiro Bosi. "Era un mio caro amico da 15 anni – racconta –. Ho poi collaborato con l’Unione Sportiva Orbetello per una decina di anni come segretario, sempre al suo fianco. Ho apprezzato i suoi autentici valori sportivi, il suo modo di interpretare il ruolo di dirigente sportivo. Ma Palmiro era soprattutto una brava persona, che era sempre pronta ad aiutare tutti, anche con il centro medico che gestiva con la moglie ad Orbetello. Una grande perdita per la nostra realtà". Palmiro Bosi lascia la moglie Olivia e i tre figli GianMarco, Alessandro, Valentina.

Michele Casalini