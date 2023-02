Sport in lutto, morto l’ex arbitro Giulio Chiti

Ancora un grave lutto per la comunità follonichese. Martedì sera è infatti morto Giulio Chiti, 66 anni, di cui molti di questi trascorsi su una pista da hockey pista a fare l’arbitro. Dopo la pensione e la fine della carriera arbitrale, il suo compito è stato quello di controllo e ispettore della classe arbitrale dell’hockey su pista. La sua grande passione era la fotografia: era facile incontrarlo sulla spiaggia a fotografare il mare. Negli ultimi anni raccoglieva legni particolari e creava splendidi paralumi. Nel corso della sua vita ha creato 580 lampade, tutte diverse. Giulio Chiti lascia la moglie e tre figli, Silvia, Francesco e Filippo. Commosso il ricordo di Cesare Ariatti, dirigente dell’hockey nazionale, che con Chiti ha condiviso migliaia di battaglie.

"Un altro pezzo della nostra storia ci ha lasciato in queste ore – scrive Ariatti su Facebook – Giulio Chiti non solo un integerrimo arbitro di hockey pista ma anche un validissimo collaboratore e fautore e animatore della categoria arbitri di hockey pista Italiani. Un grande uomo un grande amico una serissima persona piena di sani principi e di altissima professionalità sportiva. La categoria arbitrale gli deve solo ringraziamento e riconoscenza per aver dedicato pedissequamente la sua vita a tenere alto l’onore dei Direttori di Gara. Giulio Chiti è stato l’unico in Italia ad avere per 20 e più anni onorato gli arbitri Italiani con il premio Bennati ai migliori fischietti annuali. Ciao Giulio è stato un onore conoscerti e collaborare con Te è stato un onore imparare da Te tutto ciò che si deve sapere di un arbitro uomo e sport, non ti dimenticherò e non ti dimenticheranno mai i tuoi arbitri Italiani e Internazionali che ti devono molto".