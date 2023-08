Sport in lutto E’ scomparso Pierpaolo Bonelli

Si è spento Pierpalo Bonelli, presidente provinciale di Grosseto e delegato della Federazione Ginnastica Italiana. "Bonelli, apprezzato dirigente sportivo per svariati decenni e punto di riferimento del nostro territorio – dice Elisabetta Teodosio, delegato provinciale del Coni –, è stato presidente e poi delegato della Federazione Ginnastica per la nostra provincia. Grazie a lui e al proprio interessamento, la squadra nazionale di ginnastica ritmica, successivamente conosciuta come ’Le Farfalle’, ha iniziato dagli anni ’90 a svolgere lunghi periodi di preparazione a Follonica e a Marina di Grosseto. Recentemente è stato insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo, massima onorificenza rilasciata dal Coni per l’ impegno profuso nei confronti dello sport".