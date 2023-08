"Sport Day" nel Golfo Premiati 80 giovani

Ottanta giovani e giovanissimi atleti sono stati premiati dalla Uisp nell’edizione 2023 dello "Sport Day" all’Acqua Village di Follonica. Sul palco sono saliti i campioni provinciali, i campioni regionali e i medagliati nei campionati nazionali nella ginnastica artistica e ritmica e nel pattinaggio, due delle discipline più importanti. "Un appuntamento che si rinnova – afferma il presidente Uisp, Sergio Perugini – così come l’importante collaborazione con una struttura prestigiosa come Acqua Village". "Anche quest’anno - prosegue Perugini – abbiamo scelto questa location speciale per celebrare alcuni dei protagonisti della nostra lunga stagione: a loro vanno i nostri complimenti e l’augurio di ottenere risultati altrettanto importanti in futuro". Con Perugini, per la Uisp, erano presenti Fabio Nocchi, Gianni Lenzini, coordinatore pattinaggio, e Ilaria Sguazzini, responsabile ginnastica per adulti. Con loro hanno premiato gli atleti il proprietario di Acqua Village, Marcello Padroni, il direttore del Parco Luca Serafini.