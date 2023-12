"Sporcizia nei vialetti intorno al cimitero"

Lamentele da parte di alcuni cittadini per i rifiuti abbandonati nel vialetto laterale del cimitero el paese e anche sulla via di ingresso della zona di più recente costruzione. Cartacce, bottiglie e contenitori di plastica e rami secchi, ma anche i "resti" di momenti intimi trascorsi durante la notte. E la situazione non è davvero per nulla igienica. Chi lascia il parcheggio si imbatte, e qui le lamentele sono elevate, in oggetti sparsi al suolo e si tratta di contraccettivi, e relativi contenitori vuoti, fazzolettini, ed altra sporcizia.

"E’ una vergogna e nessuno provveda a ripulire almeno il vialetto per il passaggio pedonale dove abbiamo trovato anche un test test di gravidanza", dicono i cittadini .

Sulla pulizia di questa zona c’è un rimpallo di competenze con il gestore che opera all’interno della struttura (che sostiene che l’area esterna non è di sua competenza) e il Consorzio preposto allo spazzamento che rimanda la "palla" al di là della rete e dice: "Non rientra nelle nostre mansioni".