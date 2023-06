"Spillatori" di birra Francesco Giusti super

É Francesco Giusti del Pub dei Fantasmi di Massa Marittima il vincitore della quarta e ultima tappa delle semifinali di Stella Artois Draught Masters Italia, il contest organizzato da Stella Artois, premium brand di Ab InBev Italia, che ha lo scopo di eleggere il miglior Draught Master italiano. La sfida si è tenuta a Bologna, negli spazi di DumBo. Francesco Giusti ha avuto la meglio tra altrettanti 27 professionisti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per concorrere all’ambitissima finale e aggiudicarsi il titolo di miglior spillatore di birra. "L’evento è andato benissimo. Ero presente alla finale dell’anno scorso, come spettatore, e l’atmosfera era molto simile – ha dichiarato Francesco Giusti, il vincitore della semifinale – Ora bisogna andare in finale". Ben 499 spillatori provenienti da tutta Italia hanno già avuto modo di dimostrare, anche in questa terza edizione di Stella Artois Draught Masters Italia, le proprie competenze tecniche e preparazione, requisiti per concorrere all’ambito titolo.