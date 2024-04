Spettacolo teatrale e polemiche: "Propaganda politica a scuola. La Provincia ne sa qualcosa?"

"La Provincia di Grosseto a guida Pd usa i soldi pubblici dei contribuenti per mettere in scena nei teatri locali uno spettacolo di pura propaganda politica, in cui si ridicolizza il vicepremier ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e si incensa Carola Rackete, il capitano della nave Ong Sea Watch 3 che nel 2019 forzò il blocco navale, fu arrestata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e accusata di aver speronato una motovedetta della Guardia di finanza. A questo indegno spettacolo che invita alla disobbedienza ed esalta l’illegalità, vengono chiamati a fare da spettatori gli studenti liceali, strumentalizzati in funzione della campagna elettorale in corso". E’ quanto dice l’europarlamentare toscana Susanna Ceccardi il cui pensiero è condiviso da Massimo Baldini, consigliere regionale della Lega. "Quello che è andato in scena ad Orbetello – dice Baldini – è un classico spettacolo che tende a indottrinare il pubblico, in questo caso dei giovani. Una rappresentazione che mira a esaltare la figura della Rackete e a condannare un ministro della Repubblica, la cui faccia è rappresentata in un secchio, messo in evidenza dall’attrice. Un modo vergognoso e unilaterale per fare propaganda che rispediamo al mittente. La Provincia di Grosseto era al corrente di quello che sarebbe stato il canovaccio dello spettacolo? Una domanda a cui attendiamo immediata risposta".

"Sono indignata per la messa in scena di questa rappresentazione teatrale, rivolta ad alcune classi del nostro istituto liceale – dichiara l’assessora comunale Silvia Magi –. Il messaggio trasmesso, già di per sé assai discutibile, è aggravato anche da un esplicito, volgare attacco al ministro Salvini. Quando l’ideologia entra nella scuola, siamo di fronte a un fatto grave".