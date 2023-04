Spettacolo sul mare con la regata Hobie Cat

Il Club Nautico Follonica ha ospitato la Regata Nazionale Hobie Cat, Hobie Dragoon e Nacra 15, tre classi di catamarani, che hanno colorato il golfo. Sono state oltre 300 le persone coinvolte tra atleti, allenatori e staff di assistenza, a cui si è aggiunta una moltitudine di spettatori, sia locali che turisti, che hanno assistito all’evento popolando le spiagge. I 65 equipaggi, provenienti da Italia, Francia, Germania e Austria, hanno gareggiato in più prove durante tutti i tre giorni di regata, divisi per classe. Per gli Hobie Cat, identificabili da terra dalle colorate vele arcobaleno, ha trionfato l’equipaggio francese di Thiene Arnaud, Siguret Ludovi del Hobie Racing School seguiti dai romani Caterina Degli Uberti, Diana Rogge, Gianmarco Dini, Elis Mustacchi. Da citare anche la trentesima posizione dell’equipaggio "di casa" composto da Alessia Bertini, Gianfranco Simoni del Club Nautico Follonica che riesce, nella 6° prova, a spuntare un bel ventesimo posto sui 36 equipaggi gareggianti.