Spese mediche L’impegno di Tema Vita

Si è conclusa nelle scorse settimane la campagna di "Tema Vita", la Mutua di cui Banca Tema è socio sostenitore, volta a riportare la salute al centro dell’attenzione. La campagna prevedeva infatti il rimborso del 50% su analisi del sangue, visite specialistiche e diagnostica strumentale fatte dal 1 novembre 2022 al 31 gennaio 2023 anche ai figli minori e la cifra complessivamente erogata è stata di 93.378 euro a 1.323 soci. "Un risultato che, – spiega il Presidente di Tema Vita Massimo Barbini (nella foto) – pur comportando uno sforzo non indifferente per la nostra Mutua, ci rende orgogliosi perché consapevoli di quanto fosse importante in questa fase così difficile di crisi e incertezza per il futuro, dimostrare a cittadini e famiglie, di essere loro vicini in maniera concreta su un tema fondamentale come la salute". Covid, guerra, aumento dei costi delle materie prime e incremento generalizzato dei prezzi e del costo della vita hanno contribuito infatti al delinearsi di un clima di preoccupazione per il futuro con conseguente contrazione delle spese, comprese quelle per le cure mediche. Il 33% degli italiani – in base a un’indagine Altroconsumo (giugno 2022) sugli effetti dell’inflazione - considerano oggi le spese per analisi o diagnostica un lusso di cui spesso si è costretti a fare a meno. "Uno scenario in cui – sottolinea Barbini – la nostra Mutua ha sentito forte l’esigenza di essere presente a integrazione e supporto del servizio pubblico, non solo con sconti, certezza e celerità negli appuntamenti, ma anche con rimborsi eccezionali di metà della spesa. Con questa campagna inoltre abbiamo voluto stare accanto ai nostri soci ma anche a tutti i cittadini, infatti in questa occasione è stato possibile associarsi ed usufruire subito dei vantaggi dell’iniziativa".