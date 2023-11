"Speriamo che sia femmina" allo Stella

Ancora Cineanniversari al cinema Stella. Oggi alle 21.30 la rassegna renderà omaggio a Leo Benvenuti, uno dei più importanti sceneggiatori italiani di cui ricorre il centenario della nascita, con uno dei suoi film più premiati. Si tratta di "Speriamo che sia femmina" di Mario Monicelli, vincitore di sette David di Donatello (tra cui quello per la miglior sceneggiatura) e di tre Nastri d’argento come miglior film, sceneggiatura e montaggio nel 1986. Ad introdurre il film Alessio Brizzi della Scuola di cinema di Grosseto. Una commedia drammatica in cui si ride a denti strettissimi e si riflette sul tempo che passa inesorabile, portando dietro di sé sogni e speranze di chi non può far altro che rimpiangere il proprio passato. Leo Benvenuti è stato uno dei protagonisti del cinema italiano. Autore di oltre cento sceneggiature, la maggior parte scritte in coppia con Piero De Bernardi, ha lavorato con i più importanti registi del nostro cinema, da Monicelli a Germi, da Verdone a Zurlini fino a De Sica, attingendo a generi diversi, anche se il registro in cui sapeva esprimersi al meglio era quello della commedia. La rassegna dei Cineanniversari è promossa da Clorofilla di Legambiente, con Cinema Stella, Storie di cinema, Kansassiti e con il contributo di Bper Banca. L’ingresso sarà di 5 euro.