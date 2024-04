Specializzazione gratuita. Arriva il corso sul turismo per diplomati e laureati

Dopo il grande successo della giornata dedicata all’orientamento per i ragazzi e le ragazze delle scuole dello scorso 9 febbraio, la Conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione delle Colline Metallifere propone un nuovo appuntamento, questa volta dedicato alla formazione e alla specializzazione. Si tratta di una giornata dedicata alla presentazione del corso di specializzazione biennale gratuito pensato per diplomati e laureati tra i 18 e i 55 anni che desiderano impiegarsi nel settore Turismo e beni culturali. Grazie al corso sarà possibile contribuire a rispondere alla crescente domanda di lavoro proveniente dalla filiera del turismo e dei beni culturali, molto forte sul territorio. Il corso avrà sede a Follonica e partirà a ottobre 2024. Appuntamento a lunedì 15 alle 17, nella Sala del Tirreno di via Bicocchi 53 a Follonica. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare. Dopo i saluti istituzionali dell’assessora Barbara Catalani, interverrà Marco Gonzi, direttore dei corsi Toscana Meridionale Its Tab, che illustrerà il corso nei dettagli e sarà a disposizione per rispondere alle domande degli interessati. Il corso, come detto, dà l’opportunità di ottenere competenze e conoscenze legate al mondo del turismo, in particolare sulla gestione dell’hospitality in strutture di prestigio. Sono previste 2000 ore di formazione: 1100 di aula e laboratorio con docenti esperti e 900 di stage in azienda. "La giornata del 15 aprile sarà interamente dedicata alla presentazione di questo nuovo percorso formativo – ha detto Barbara Catalani (nella foto) , assessora alle politiche culturali, educative e giovanili del Comune di Follonica –. La mattina avranno luogo sessioni di presentazione all’Istituto superiore di Follonica, mentre il pomeriggio ci sarà un tavolo di lavoro tecnico per i piani di studio. A partire dalle 17 inizierà l’ultima fase della giornata, quella dedicata alla presentazione alla cittadinanza e aperta a tutti gli interessati: studenti della scuola secondaria di primo grado".