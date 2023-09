Spari contro i Finanzieri Indagini a tutto campo Ieri incontro in Prefettura

Proseguono le indagini a tutto campo da parte della Guardia di Finanza dopo i due colpi d’arma da fuoco che uno spacciatore ha esploso, sabato scorso, contro due militari che stavano effettuando un controllo lungo la strada delle Collacchie. Il gravissimo episodio, su cui la Procura di Grosseto sta indagando come tentato omicidio, è stato al centro della discussione del Tavolo della sicurezza che ieri mattina si è riunito in Prefettura a Grosseto.

Presenti il prefetto Berardino, il questore Mannoni e tutti i responsabili provinciali delle forze di polizia. Un incontro "informale", importante per fare il punto della situazione sulle indagini coordinate dal pm Giovanni De Marco, e che stanno svolgendo le Fiamme Gialle. Un coordinamento delle forze di polizia, che servirà per stringere il cerchio sul mondo dello spaccio di droga. Perché è proprio da quello che arriva l’uomo che ha sparato al militare che stava per addentrarsi nella boscaglia.

Nei giorni scorsi la sezione scientifica della Guardia di Finanza ha effettuato un sopralluogo sul posto, dove sono stati esplosi due colpi di pistola, alla ricerca di elementi utili alle indagini, ma per il momento non è stato trovato niente che possa indirizzare l’inchiesta in una specifica direzione. Il mondo della droga gestito da stranieri rimane comunque sotto stretta osservazione. L’uomo che ha sparato al finanziere è infatti nordafricano. Insieme all’altro aveva dato l’appuntamento a un "cliente", ovvero all’uomo fermato dai militari. Ed è stato proprio lui che ha detto ai finanzieri che si trattava di due ragazzi magrebini. Quando sono arrivati i militari, i due si sono velocemente allontanati e allora i finanzieri hanno capito che c’era qualcosa che non andava. Poi lo sparo e la fuga, prima dell’arrivo sul posto di altre pattuglie della Tenenza di Castiglione della Pescaia. Ma dei due nordafricani nessuna traccia, così come di possibili bivacchi utilizzati per lo smercio di droga. Intanto si stanno sempre cercando i due bossoli che sono stati sparati ad altezza uomo in direzione dei due militari.

Non è facile che vengano ritrovati anche perché la zona è impervia, ma sarebbe importante capire l’arma di cui era in possesso uno dei due spacciatori, che ha sparato non per intimidire ma per uccidere.