Spari agli uccelli. Denunciato dalla Lndc

Un cittadino della periferia di Grosseto ha chiamato i Carabinieri perché aveva sentito degli spari provenire da un’abitazione in direzione di un asilo. Giunti sul posto, i militari hanno effettivamente constatato che un uomo si era appostato sul proprio balcone e aveva sparato pallini con un fucile ad aria compressa proprio in direzione della scuola per l’infanzia, uccidendo un uccello e ferendone un altro, entrambi trovati nel cortile della scuola. I Carabinieri hanno quindi provveduto a sequestrare l’arma e le munizioni, mentre l’uccello ferito è stato consegnato ai veterinari per le cure del caso. Lndc Animal Protection ha intanto denunciato l’uomo per uccisione e maltrattamento di animali e preannuncia la costituzione di parte civile nel processo. "È incredibile a che livelli di pericolosità arrivino certe persone inizia Piera Rosati (nella foto), presidente Lndc Animal Protection – Come si può pensare di affacciarsi dal proprio balcone e sparare in pieno centro abitato, per di più in direzione di una scuola? Non riuscirò mai a capire quale meccanismo mentale contorto spinga questo tipo di persone a voler a tutti i costi uccidere degli esseri viventi che non hanno alcuna colpa, come gli uccelli che lui prendeva di mira, al punto di non preoccuparsi minimamente di poter ferire anche persone o bambini presenti sulla propria linea di tiro. Anche la Lega sta ostacolando il percorso della proposta di legge per l’inasprimento delle pene per i reati contro gli animali – chiude – e ciò vuol dire che personaggi come questo potrebbero continuare a restare potenzialmente impuniti. Noi invece vogliamo esattamente il contrario, vogliamo che ci siano pene severe che puniscano in modo adeguato chi uccide e maltratta gli animali".