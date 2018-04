Follonica (Grosseto), 13 aprile 2018 - E' un albergatore di Grosseto la vittima della sparatoria accaduta in via Matteotti a Follonica nel primo pomeriggio di venerdì 13 aprile. Si tratta di Salvatore De Simone, 42 anni. L'uomo era proprietario dell'Hotel Stella, che si trova nella stessa via. Ferito il fratello Massimiliano e una passante, una farmacista che lavora nella zona e si trovava lì per caso. A sparare il proprietario di un negozio lì vicino. Tutto è nato per una lite di vicinato. Durante la discussione è spuntata la pistola. L'aggressore ha sparato diverse volte e ha colpito mortalmente Salvatore De Simone.