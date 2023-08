Sparano contro i finanzieri Gli agenti sono rimasti illesi

Hanno chiesto cosa stesse succedendo. E di tutta risposta sono arrivati due spari di pistola. E’ quello che è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, agli uomini della Guardia di Finanza del distaccamento di Castiglione della Pescaia, che stavano effettuando i controlli di routine lungo le strade maremmane in questa calda estate. Da quello che si è appreso pare che dalla macchia, che affianca la strada, siano stati sparati due colpi di arma da fuoco. Gli agenti, che si sono immediatamente protetti dietro all’auto di servizio non hanno risposto al fuoco.

Tutto è successo nel tardo pomeriggio di ieri: la pattuglia della Guardia di Finanza si è diretta sulla strada delle Collacchie, una strada che in questa coda d’estate è transitata da molti automobilisti che si dirigono verso il mare.

Quando è arrivata sul punto della galleria di Querciamercata, non lontano dal Puntone di Scarlino, la pattuglia ha deciso di fermarsi per fare un rapido controllo su un’auto che si era fermata poco prima. Una sosta "strana" che gli uomini delle Fiamme gialle hanno deciso di capire meglio. Non distante dall’auto parcheggiata infatti, c’è una macchia molto fitta al cui interno c’erano alcune persone. I militari dunque si sono avvicinati e hanno chiesto i documenti. Un normale controllo che si poteva trasformare in tragedia. Quelle persone, al momento non identificate, di tutta risposta avrebbero sparato due colpi di arma da fuoco prima di scappare nella macchia. Due colpi esplosi in direzione dei finanzieri. Per fortuna i colpi non hanno raggiunto nessuno. Chi ha sparato però lo ha fatto non per intimidire, ma per fare male. Sul posto sono immediatamente arrivate anche altre pattuglie della Guardia di Finanza: i militari stanno cercando chi ha sparato ma non sarà facile. Il buio ha garantito la fuga ai malviventi che non hanno esistato a sparare. Sul posto oggi dovrebbe arrivare la Polizia scientifica per analizzare i proiettili, nel caso si sia riusciti a trovarli. Si tratta della prima volta di una vicenda del genere: non è da escludere che in quella zona si stesse spacciando droga e gli spacciatori, per non farsi prendere, hanno deciso di impugnare un’arma e sparare ad altezza uomo.