Sparano a un gatto Ora rischia di perdere l’uso delle zampe posteriori

Un gatto della colonia "I mici di Pancole" è stato raggiunto da un pallino di piombo sparato da un fucile. L’episodio è accaduto sabato, intorno alle 19, nella frazione di Scansano. Ad essere stato centrato è Gastone, un giovane gatto che vive nella colonia gestita da Cristiano Tesi. Il felino quando è stato ritrovato a bordo di una strada del paese era ferito, camminava solo con la forza delle zampe anteriori. Cristiano è stato avvisato immediatamente e da quel momento è partita la corsa per salvarlo. "Inizialmente pensavamo avesse preso una botta da un’auto – racconta Cristiano Tesi – poi abbiamo escluso questa prima ipotesi e abbiamo creduto fosse un morso di un cane, perché vedevamo due fori, infine una volta portato dal veterinario, in una clinica di Grosseto abbiamo fatto fare una lastra e si è capito che si trattava di uno sparo". Il felino è stato colpito nella parte posteriore, adesso rischia di perdere completamente l’uso delle due zampe posteriori. "A quel punto – prosegue il gestore della colonia – il gatto è stato trasferito presso la clinica Costa d’Argento di Albinia, siamo in attesa della tac che è in programma domani (oggi per chi legge), per capire se ci sono speranze di operarlo. Una vertebra sarebbe compromessa". Tesi gestisce circa 15 gatti, molti dei quali giungono in questa colonia perché abbandonati da abitanti del posto. "Non sappiamo chi è stato, c’è chi in paese dice di aver sentito sparare un colpo di fucile – racconta Tesi – quello che è certo è che è stata utilizzata un’arma da fuoco a due passi dal centro del paese e questo è pericoloso perché vicino all’animale ci poteva essere anche una persona. Chi ha sparato si trovava lontano dall’animale, altrimenti il gatto sarebbe morto sul colpo". Una vicenda insomma che lascia di sasso la comunità di Pancole, anche gli abitanti si chiedono chi possa aver avuto il coraggio di imbracciare un’arma e sparare a un felino. "Alle 18, quando siamo andati a dare da mangiare ai gatti lui era lì – dice Tesi – poi alle 19 ci hanno avvisato che era ferito, dunque l’episodio è accaduto tra le 18 e le 19".

Oggi il gestore della colonia felina si recherà dai carabinieri per sporgere denuncia. Intanto Tesi ha ricevuto la solidarietà di molti cittadini, alcuni dei quali hanno proposto di fare una donazione economica per aiutarlo nella gestione di questa situazione.

Nicola Ciuffoletti