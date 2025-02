Spaccio e verifiche. Tre le denunce 104 veicoli fermati

GROSSETOProsegue senza sosta l’attività di contrasto ai fenomeni di insicurezza urbana da parte della Polizia Municipale di Grosseto. Negli ultimi dieci giorni, i reparti Nos e Prossimità, impegnati principalmente in operazioni di sicurezza, hanno effettuato controlli nelle aree di via Roma, della stazione ferroviaria e del centro storico, verificando 104 veicoli e identificando 250 persone. Oltre ai controlli per la verifica del rispetto del codice della strada, l’attività ha portato alla denuncia di tre persone per spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di altre due alla Prefettura in qualità di assuntori. Sono stati inoltre eseguiti quattro accessi ad altrettanti immobili in stato di abbandono, che hanno condotto a due fotosegnalamenti e conseguenti denunce per occupazione abusiva. Nel centro cittadino è stato effettuato anche un sequestro per abusivismo commerciale. Il personale della Polizia Municipale ha inoltre preso parte a cinque servizi ad alto impatto, svolti in collaborazione con le altre forze di Polizia e coordinati dalla Questura di Grosseto. "La sicurezza urbana è una priorità per l’amministrazione comunale e l’intensa attività della Polizia Municipale lo dimostra con numeri concreti. I controlli svolti nelle ultime settimane sono il frutto di un impegno costante per il presidio del territorio, il contrasto alla criminalità e il rispetto della legalità - dichiarano il primo cittadino e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale -. Operazioni come queste, realizzate anche in sinergia con le altre Forze di Polizia, sono essenziali per garantire sicurezza alla nostra città".