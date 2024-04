Spaccio e aggressione. Tentò di ferire i carabinieri. Condannato a 6 anni e 2 mesi

Il blitz scattò sulla strada provinciale che porta a Saturnia, frazione di Manciano. Ben 12 carabinieri circondarono l’area boschiva, perché erano stati avvisati che in quella zona stava proliferando da qualche tempo uno spaccio di droga. Nella zona, oltre che allo smercio illegale, si nascondevano, da tempo, giovani spacciatori. Per questo, i militari della stazione di Saturnia e di Manciano erano intervenuti insieme ai colleghi della sezione Forestale. Quando arrivarono sul posto successe di tutto. Un giovane, che in quel momento si stava preparando un tè, alla vista dei militari, invece di consegnarsi, prese da terra un machete e lo brandì contro di loro, cercando così di guadagnarsi la fuga. Tre carabinieri erano riusciti ad avvicinarsi al ragazzo, che tra l’altro aveva anche calzato un passamontagna per non farsi riconoscere. Lo straniero, appena ventiduenne, aveva cercato di scappare. Aveva brandito il machete contro di loro, prima di fuggire, ma nella direzione "sbagliata", dove c’erano gli altri nove militari che avevano circondato l’area. Il ventiduenne, nonostante impugnasse il machete, fu bloccato nel bosco. Lo straniero aveva anche tentato di ferire i carabinieri senza però riuscire a colpirli. Dopo essere caduto per terra, bloccato e disarmato, Jawad Fawazi fu immediatamente arrestato. I militari, durante la perquisizione, gli trovarono addosso 25 involucri di cocaina ed eroina pronti per essere venduti. Il giovane di origini magrebine, difeso dall’avvocato Massimo Landi, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato durante l’udienza di ieri. Irregolare e senza fissa dimora, spacciava nel bosco a due passi da Saturnia. La giudice Cecilia Balsamo lo ha condannato a sei anni, due mesi e 10 giorni di carcere e al pagamento di una maxi multa di 26.233 euro, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.