"Spaccio al Foro Boario e nell’area ex Iveco"

"Il degrado di una città passa anche attraverso l’occupazione abusiva di aree abbandonate che diventano poi luogo di spaccio da parte di stranieri, spesso o quasi sempre irregolari. Sembra una cosa ovvia, al limite del banale, ma quando la si dice si viene immediatamente tacciati, da parte di alcune forze politiche della sinistra, di essere razzisti, ma purtroppo le scelte nazionali del passato ci offrono questa situazione". E’ la denuncia del consigliere comunale della Lega Gino Tornusciolo. "Parlo anche – aggiunge – anche come responsabile locale di CasaPound che da anni. In questo caso due sono i luoghi critici che segnalo: l’area dell’ex Foro Boario, e quella ex concessionario Iveco Bertini vicino al cimitero della Misericordia". Tornusciolo punta il dito contro norme che sono fin troppo tolleranti e su cui il Governo sta cercando di mettere mano. "Costantemente – afferma – leggiamo comunicati delle forze dell’ordine su persone straniere fermate, arrestate o denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti e molte di queste sono irregolari. La mia domanda è: quanto rimpatri ci sono stati? Quante condanne? E, soprattutto, quanto sono state trattenute in carcere? Adesso è giunto il momento di cambiare e personalmente sosterrò tutte le politiche che puntano a ripristinare la normalità delle nostre città ed a tutelare gli italiani, opponendomi a quelle che considero una vera e propria macelleria sociale".