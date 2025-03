Spacciavano Ketamina e Mdma. Sequestrate 500 dosi: 2 arresti

Avevano ketamina e Mdma, droghe sintetiche che stanno andando troppo di moda tra i giovanissimi. Sono stati i poliziotti della squadra Mobile della Questura di Grosseto, a Follonica, ad arrestare due uomini denunciando in stato di libertà due donne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti, nel corso di una specifica attività finalizzata alla repressione dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti, ha effettuato un’attività di osservazione e pedinamento nei confronti di un uomo che, in compagnia di un altro uomo e di una donna, stava andando in auto da Grosseto a Follonica. Qui i due si incontravano con un’altra donna, con la quale ripartivano in auto. Il personale della Squadra Mobile procedeva quindi al controllo delle persone.

Nella circostanza, uno degli uomini veniva trovato in possesso di 42 dosi contenenti ketamina e 12 dosi di Mdma. L’altro uomo veniva trovato in possesso di 43 dosi di ketamina e 30 dosi di Mdma. A seguito della perquisizione domiciliare, ad uno dei due uomini venivano sequestrate altre dosi di Ketamina in polvere, materiale per il confezionamento ed un bilancino elettronico. L’altro uomo veniva trovato in possesso di 4 cartucce di calibro 9x21 illegalmente detenute che sono state poi sequestrate.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 80 grammi di Ketamina e circa 30 grammi di Mdma. In base a quanto appurato, i due uomini sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sono stati associati nella casa circondariale di Grosseto. Le due donne sono state invece indagate in stato di libertà per lo stesso reato.