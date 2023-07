Spacciava piccole dosi Pena patteggiata

Era stato rinviato a giudizio con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e di questo reato è stato riconosciuto colpevole, però il giudice Sergio Compagnucci (nella foto) ha tenuto conto anche di altri aspetti e sulla decisione dell’entità della condanna questi hanno giocato un ruolo favorevole all’imputato.

In aula era comparso un ragazzo di 25 anni, senza alcun problema con la giustizia registrato fino a quel momento, e su di lui pendeva l’accusa di aver ceduto a più riprese dosi di hashish, ma piccoli quantitativi e soprattutto ad una cerchia di amici. Dosi che fruttavano per lo più – stando alla ricostruzione fatta – dieci o venti euro, quasi mai cifre superiori. Il giudice, quindi, ha riconosciuto la "lieve entità" dei fatti contestati e il fatto che il ragazzo non potesse esser considerato come "inserito nei canali criminali organizzati". Accolta la richiesta di patteggiamento con una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e una multa di 8mila euro.