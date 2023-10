Sozzi e monete: "Massa era all’avanguardia"

Successo per il quarto incontro dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici, a Massa Marittima con Massimo Sozzi per parlare della Zecca di Massa di Maremma e delle monete massane. "L’officina monetaria di Massa aprì nel maggio del 1317 in quella che oggi viene chiamata via Norma Parenti - ha spiegato Massimo Sozzi – a poca distanza dal Palazzo del Podestà. L’apertura avvenne in seguito alla firma di un contratto tra i componenti della famiglia Benzi, mercanti dell’Arte della Lana di Siena, guidati da Niccolino di Giacomino e il Comune di Massa, rappresentato dal sindaco Muccio del fu Buonaventura Scussetti. La Zecca fu aperta per autorità del Comune con il proposito di coniare tre tipi di monete per gli scambi: il Grosso d’argento da 20 denari, il Grossetto d’argento da 6 denari e il denaro piccolo in mistura".