Sotto il sole del giaguaro Il Teatro Studio alla biblioteca Badii

Quasi due mesi di eventi per celebrare il genio di Italo Calvino, a cento anni dalla nascita. Anche la Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma, promuove un ricco calendario di appuntamenti, adatti a un pubblico vasto, nei luoghi della Rete, per tributare un doveroso omaggio a uno dei più apprezzati autori italiani che, con le terre di Maremma, ha avuto un legame speciale. Martedì 1 marzo il Teatro Studio, porterà in scena, alle 17, alla Biblioteca comunale "Gaetano Badii" di Massa Marittima "Sotto il sole giaguaro", tratto dal libro incompiuto di Calvino. Una lettura interpretativa, con musica dal vivo, pensata per un pubblico di ragazzi ma adatta a tutte le età, con Marretti, Tozzini, Pierini e Massimo Pallini alla chitarra elettrica.

"Abbiamo coinvolto le compagnie teatrali Teatro Studio e AnimaScenica, preziose collaboratrici in molte occasioni – dice Emiliano Rabazzi, presidente della Rete Grobac – per dare vita a una serie di appuntamenti che, partendo dalla ricca produzione di Calvino, possano portare, nei luoghi della Rete, un pubblico di appassionati e curiosi di varie fasce di età: speriamo così di favorire la lettura e anche la riscoperta delle opere di un autore straordinario, di grande modernità".