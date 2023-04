Sotto i riflettori Sendy, un video per New York

L’attrice e fotomodella grossetana Sendy Giamattei (24 anni) è pronta a tornare in scena. E questa volta lo farà in grande: comparirà in un video che sarà proiettato in uno dei maxi schermi di Times Square, a New York. Dopo aver mosso i primi passi in questo mondo nel 2014 e dopo aver fatto poi tanta esperienza nel settore, l’attrice, che ha avuto anche un ruolo nella recente fiction "Fosca Innocenti 2" con protagonista Vanessa Incontrada, alle 22.15, ore locali, di domani, avrà l’occasione di mettersi in mostra oltreoceano. Un "palcoscenico" come quello di Times Square è una fonte inesauribile di visibilità, nonché uno dei quartieri più conosciuti e frequentati al mondo. "È una sorta di rampa di lancio – dice Sendy Giamattei – è un’iniziativa di Tsx Broadway, una produzione artistica statunitense, che ha già dato a vari artisti di tutto il mondo la possibilità di farsi conoscere. Ha sede in uno dei grattacieli di New York e si occupa della parte pubblicitaria dei vari film, teatri e qualsiasi cosa legata all’arte. Mi hanno contattata direttamente da New York, tramite Instagram, per pubblicizzare la mia immagine. Sono rimasti colpiti dalle mie foto e mi hanno offerto questa occasione. Per quanto riguarda il mio video, si tratta di un video muto, che pone l’attenzione al mio viso alla mia immagine estetica. È un tipo di pubblicità che Tsx spesso fa per lanciare e promuovere nuovi artisti".

Inoltre, Sendy fa della poliedricità la sua virtù. "Sono anche una fotomodella, infatti ho iniziato una collaborazione con la rivista Vogue. Sono anche una scrittrice, ho scritto due libri: ’La trappola’ e ’Le parole che non ti ho mai detto, la lettera che non ti ho mai scritto’, quest’ultimo uscito nel 2022".

Sendy ha già avuto molti ruoli nel mondo cinematografico, conoscendo diversi artisti e produttori italiani, tra cui il regista Giovanni Veronesi, cruciale per la sua crescita professionale, i cantanti Renato Zero e Claudio Baglioni e anche Rosario Fiorello: "Dopo Fosca Innocenti 2, ho preso parte al programma di Fiorello ’E viva il video box’. Al momento, sto continuando a fare provini per ruoli futuri. Io amo il mio lavoro e voglio continuare su questa strada".

Steven Santamaria