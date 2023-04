Sos centro storico Una giunta straordinaria per studiare il rilancio

Il centro storico di Grosseto sta attraversando una crisi involutiva analoga a quella di molte altre città. Una trasformazione strutturale e fisiologica che necessita, comunque, di soluzioni. Per questo motivo l’Amministrazione Vivarelli Colonna, anche alla luce dei recenti accadimenti, ha deciso di convocare per giovedì 6 alle 11.30, una giunta straordinaria sul futuro del centro storico, che coinvolgerà le associazioni di categoria per analizzare al meglio la situazione e trovare insieme soluzioni che siano concrete e reali, senza escludere la possibilità di creare un nuovo soggetto giuridico che possa prendere in mano il futuro del centro. Un percorso questo, già messo in atto dall’Amministrazione comunale ad esempio sulle Mura medicee, che intende dedicare una nuova entità giuridica alla rigenerazione del Centro Storico. Già in questi anni il Comune ha investito oltre dieci milioni di euro nel centro cittadino, portando a termine molti risultati tesi alla sua rigenerazione e riqualificazione, un esempio è la biblioteca Chelliana, tornata nella sua collocazione originaria.

"Siamo naturalmente consapevoli – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che non esista una risposta esatta e valida sempre. Ogni realtà ha le sue peculiarità e le sue caratteristiche, che la rendono unica e distinguibile da realtà anche analoghe. Allo stesso tempo però ogni territorio deve essere in grado di individuare e puntare su quelli che sono i suoi reali punti di forza e riuscire a stare al passo con i tempi. Comprendere quelle che sono le evoluzioni della società è la scommessa che ci attende. Cerchiamo di anticipare strategicamente la situazione e lavorare insieme per il bene comune".