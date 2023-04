Sos Centro storico "Servono anche servizi per renderlo più accessibile"

Tra le associazioni di categoria, presenti domani alla giunta straordinaria, ci sarà anche Confcommercio che ha anch’essa a cuore il futuro del nostro centro storico. "Innanzitutto – dice il direttore di Confcommercio Gabriella Orlando – noi siamo convinti che il Ccn debba continuare a operare. Nel frattempo, abbiamo espresso tutta la nostra disponibilità a dare una mano e di farci carico di alcuni compiti già svolti in passato. Ad esempio, le Notti bianche, inaugurate nel 2007, sono state un’iniziativa di Confcommercio, grazie all’ex direttore dell’associazione. Queste iniziative le abbiamo organizzate noi per anni fino all’arrivo del Centro commerciale naturale che ha cominciato a organizzare queste iniziative, ampliando anche la proposta di animazione". Il centro storico soffre, per diverse ragioni.

"Noi – continua Gabriella Orlando – crediamo che la costruzioni di centri commerciali all’esterno della città abbia influito negativamente sulla frequentazione del centro. Inoltre, dal centro storico sono stati spostati molti servizi sia pubblici che privati. Un quartiere come questo deve avere tutti i servizi a disposizione. Inoltre, dobbiamo collaborare affinché tutti gli spazi del centro, non ancora utilizzati, vengano sfruttati e usati. Da anni, ho in mente di poter utilizzare il San Francesco come luogo dedicato ai bambini. Sarebbe un luogo adatto e sicuro dove far stare i bambini, mentre i genitori fanno shopping o passeggiate per il centro. Questo servizio aiuterebbe varie famiglie a trascorrere del tempo in centro in tranquillità e garantirebbe, allo stesso tempo, un servizio ludico. Ogni spazio, se sfruttato bene, può essere valorizzato al fine di restituire l’abitudine alle persone di frequentare il centro storico. Per decenni, questo quartiere è stato il luogo di ritrovo delle persone e bisogna far sì che torni ad esserlo".

Un altro passo per valorizzare il centro riguarda l’accessibilità: "Ho proposto –prosegue – all’assessore Ceccherini di mettere gratuito parte del parcheggio sotterraneo di via Oberdan, almeno per tre mesi di sperimentazione. È un parcheggio poco utilizzato, sia perché molti non lo conoscono e sia perché è preso poco in considerazione dai cittadini. In questo modo, si attrarrebbero anche quelle persone, che non vengono in centro per il costo del parcheggio. La gente se iniziasse a sfruttarlo in maniera gratuita, si accorgerebbe anche che, normalmente, non costa neanche tanto".

Confcommercio avanzerà tutte le sue proposte domani: "Presenzieremo alla giunta – continua – dove avanzeremo delle proposte in modo da restituire l’abitudine e l’interesse ai grossetani di venire in centro. È necessario ricreare l’interesse, il luogo e l’accessibilità. Il centro deve essere valorizzato in ogni aspetto. Gli eventi sono importanti, ma non possono essere l’elemento centrale d’attrazione, devono essere un arricchimento. Servirà un programma ben strutturato per rendere merito a questo quartiere".

Steven Santamaria