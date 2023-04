Sos Centro storico Confartigianato ha la ricetta "Migliorare l’urbanistica"

"Negli ultimi anni abbiamo assistito alla decadenza lenta ed inesorabile del nostro centro storico". Inizia così Confartigianato Grosseto che interviene nel dibattito cittadino dopo che il Ccn ha deciso di farsi da parte: "La nascita di troppi centri commerciali – aggiunge Confartigianato – ma anche un livello qualitativo dell’offerta commerciale, una poca propensione alla spesa e la modifica del tessuto sociale che abita il centro sono le cause di questa recessione". Secondo Confartigianato sono ora due le direttrici da seguire: la prima riguarda la frequentazione per lo shopping, l’altra la vita serale e notturna, con aperitivi, cene e dopo cena adeguati ai giovani, ma anche ai non più giovani. "L’imminente inizio della stagione turistica porterà sulla costa migliaia di turisti che dovranno assolutamente scoprire la città e le sue attrattive – dice l’associazione – ma che dovranno trovare accoglienza, vetrine illuminate, attività accattivanti e adeguata sicurezza, forze dell’ordine e videosorveglianza. La prima proposta che facciamo all’Amministrazione riguarda l’aspetto urbanistico del centro. Come hanno dimostrato i commercianti di via Galilei un arredo urbano accattivante e curato, con piante ed elementi di arredo, rende il cuore della nostra città più accattivante e accogliente. Fioriere, ornamenti e, ove possibile, nuove panchine, potranno essere una soluzione". Poi aggiungono: "Così come la sistemazione dei portici che, attualmente, sono impresentabili. Siamo fiduciosi che l’Amministrazione vorrà provvedere, sia nell’immediato – realizzando rapidamente nuovi arredi - che nell’elaborazione di un regolamento che, pur concedendo tempi adeguati per l’attuazione, contenga linee guida in linea con l’immagine che vorremmo dare al nostro centro".